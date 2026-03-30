Giubileo | Nanni-Stampete Misto-Pd procedono interventi su strade marciapiedi ponti e piazze

Durante una riunione della commissione congiunta dedicata al Giubileo e ai Lavori pubblici, è stata ascoltata l’assessora ai Lavori Pubblici per aggiornamenti sugli interventi realizzati e in corso. Sono stati discussi lavori su strade, marciapiedi, ponti e piazze, gestiti dal Dipartimento Simu, con particolare attenzione alle attività in atto e alle opere completate.

Oggi, durante una riunione della commissione congiunta Giubileo – Lavori pubblici, si è tenuta un’audizione con l’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, per fare il punto sugli interventi giubilari già conclusi e su quelli attualmente in corso, gestiti dal Dipartimento Simu. Questa informazione è stata comunicata in una nota da Dario Nanni, del gruppo Misto e presidente della Commissione Giubileo, insieme ad Antonio Stampete, presidente della Commissione Lavori pubblici del Partito Democratico. Interventi Strategici per la Città. Tra gli interventi menzionati, i due presidenti hanno sottolineato l’importanza di opere strategiche per la capitale, come la manutenzione di oltre 800 km di strade e marciapiedi, la riqualificazione di piazze, ponti e strade storiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Giubileo: Nanni-Stampete (Misto-Pd), procedono interventi su strade, marciapiedi, ponti e piazze Articoli correlati Giubileo: Nanni (Misto), con rotatorie su via Braccianese piu’ sicurezza stradale e meno trafficoLa Commissione Giubileo discute interventi strategici per migliorare la sicurezza stradale su Via Braccianese. Giubileo: Nanni (Misto Roma), chiusura Anno Santo, citta’ pronta per sfide futureQuesta affermazione è stata rilasciata in una nota da Dario Nanni, consigliere comunale appartenente al gruppo misto e attualmente presidente della...