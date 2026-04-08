Ascensori silenzio del Comune Il comitato chiede chiarezza | Vogliamo notizie sul progetto

Il comitato cittadino di Porta Nuova ha denunciato il mancato riscontro da parte del Comune riguardo ai progetti sugli ascensori nell’area. Dopo aver inviato due Pec al sindaco, non ha ricevuto alcuna risposta. Il comitato ha chiesto un incontro formale per ottenere chiarimenti e aggiornamenti sui lavori previsti, ma finora non sono arrivate comunicazioni ufficiali. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti della zona.

Ascensori, troppo silenzio dal Comune, il comitato cittadino Porta Nuova chiede chiarezza. "Nessuna risposta alle due Pec inviate al sindaco Valter Stoppini, con una richiesta formale di incontro per avere aggiornamenti sui progetti riguardanti l’area di Porta Nuova" lamenta il Comitato. La richiesta - viene evidenziato - nasce dall’esigenza di fare chiarezza sugli sviluppi del progetto presentato nel corso dell’incontro pubblico del 15 dicembre, quando venne illustrata alla cittadinanza l’ipotesi degli ascensori. Da allora sono emerse indicazioni sulla possibile elaborazione di un piano più ampio che interesserebbe l’intera area. Proprio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ascensori, silenzio del Comune. Il comitato chiede chiarezza: "Vogliamo notizie sul progetto" Stop improvviso a mensa e tempo pieno a scuola, nasce il Comitato dei genitori: "Vogliamo chiarezza"Dopo l'assemblea svolta nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio, i genitori delle alunne e degli alunni delle sezioni dell’infanzia e della primaria a... Leggi anche: Sì ad ascensori e scala mobile. Assisi, il Comune cambia il progetto Temi più discussi: Ascensori, silenzio del Comune. Il comitato chiede chiarezza: Vogliamo notizie sul progetto; La torre dell'ascensore non si rialza: le decisioni della società vengono bruciate dal casting?; Mio marito invalido è condannato all’ergastolo: da oltre un anno chiusi in casa al terzo piano senza ascensore (VIDEO). Ascensori, silenzio del Comune. Il comitato chiede chiarezza: Vogliamo notizie sul progettoDai cittadini arriva la richesta di aggiornamenti sugli interventi riguardanti l’area di Porta Nuova Nessuna polemica ma un confronto trasparente sul futuro di un’area strategica della città . lanazione.it Milano, Caterina in ostaggio nella casa del Comune: l'ascensore è rotto da mesi, lei invalida al 100% si muove solo in carrozzinaCaterina Donato, 55 anni, invalida al 100 per cento. Abita nelle case popolari sull’Alzaia L’acqua dei Navigli, le biciclette, i cani al guinzaglio, le voci dei bar. Al quarto piano di una casa ... milano.corriere.it Ferrovia della Valsugana, in 4 stazioni ascensori fuori servizio: accesso vietato ai disabili e agli altri viaggiatori. - facebook.com facebook