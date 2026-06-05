Il consigliere ha annunciato che non ricoprirà il ruolo di presidente della giunta. La discussione sulla composizione dell’esecutivo del sindaco è ancora in corso, senza ancora una decisione definitiva. In questi giorni, il primo cittadino sta valutando le diverse opzioni per formare il team di governo. La scelta del presidente della giunta rimane aperta, senza conferme ufficiali.

Ancora nessuna fumata bianca per la giunta del sindaco Alberto Scarfini che, in questi giorni, sta riflettendo sul migliore assetto possibile per l’esecutivo che dovrà accompagnarlo durante il suo mandato amministrativo. Non è stato ancora convocato neanche il consiglio comunale che tuttavia, considerate le tempistiche previste dalla legge, potrebbe tenersi con buon margine di attendibilità il 18 giugno. Nel frattempo, Scarfini è impegnato nelle consultazioni, nel mettere insieme le volontà espresse dai cittadini con il loro voto e le competenze dei futuri assessori, comunque consapevole che determinate scelte non potranno che essere obbligate e, praticamente, scontate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consiglio, Bargoni: "Non sarò il presidente"

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