ELEZIONI TRENTOLA DUCENTA Apicella centra il bis Sarò il sindaco di tutti Il nuovo consiglio comunale
Michele Apicella è stato riconfermato sindaco di Trentola Ducenta dopo aver ottenuto il secondo mandato. La sfida elettorale si è conclusa con una differenza di 241 voti a suo favore, battendo Michele Griffo. Apicella ha dichiarato che sarà il sindaco di tutti i cittadini del comune. La vittoria è stata molto combattuta e ha portato alla formazione del nuovo consiglio comunale.
Michele Apicella concede il bis e viene riconfermato sindaco di Trentola Ducenta al termine di una sfida combattutissima contro Michele Griffo, separato da appena 241 voti. Un risultato che fotografa perfettamente l’equilibrio emerso dalle urne: 50,96% per Apicella contro il 49,04% ottenuto da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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