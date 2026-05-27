ELEZIONI TRENTOLA DUCENTA Apicella centra il bis Sarò il sindaco di tutti Il nuovo consiglio comunale

Notizia in breve

Michele Apicella è stato riconfermato sindaco di Trentola Ducenta dopo aver ottenuto il secondo mandato. La sfida elettorale si è conclusa con una differenza di 241 voti a suo favore, battendo Michele Griffo. Apicella ha dichiarato che sarà il sindaco di tutti i cittadini del comune. La vittoria è stata molto combattuta e ha portato alla formazione del nuovo consiglio comunale.