Provincia di Salerno Parente è il nuovo presidente | Non sarò l’uomo solo al comando

Il sindaco di Bellosguardo è stato eletto come nuovo presidente della Provincia di Salerno. La nomina è stata comunicata ufficialmente, e Parente ha dichiarato di non voler assumere il ruolo da solo. La sua elezione rappresenta un cambio alla guida dell’ente provinciale, che ora avrà un nuovo presidente al vertice. La comunicazione è avvenuta dopo le elezioni che si sono svolte nelle ultime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, è il nuovo Presidente della Provincia di Salerno. Parente è partito subito avanti sin dalle schede azzurre, terminando lo scrutinio con ben 45.387 voti ponderati a fronte dei soli 29.987 raccolti da Aliberti. ( tutti i voti fascia per fascia ) “È per me un onore immenso assumere la guida di una delle province più estese, variegate e belle d’Italia” – ha dichiarato Geppino Parente -. “Non sarò l’uomo solo al comando, ma il coordinatore di una squadra che vede nei Consiglieri Provinciali e nei Sindaci i veri protagonisti. La Provincia è da sempre la “Casa dei Comuni”, un supporto tecnico e politico imprescindibile per ogni amministratore locale, dal centro più piccolo alla città capoluogo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia di Salerno, Parente è il nuovo presidente: “Non sarò l’uomo solo al comando” Notizie correlate Provincia di Salerno, urne aperte per l’elezione del nuovo presidente: sfida Parente-AlibertiTempo di lettura: 2 minuti Urne aperte oggi, dalle 8 alle 20, presso Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, per l’elezione del nuovo... Elezioni presidente della Provincia, duello Aliberti-Parente: per la prima volta non vota SalernoDalle 8 di lunedì 4 maggio fino alle 20, a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, sindaci e consiglieri dei Comuni in carica saranno... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Provincia di Salerno, Parente (Pd) vince la sfida con Aliberti (FI): è lui il nuovo presidente; Parente nuovo presidente della provincia di Salerno, sconfitto Aliberti; Geppino Parente eletto presidente della Provincia di Salerno: i dettagli del voto; Giuseppe Parente è il nuovo presidente della Provincia di Salerno. Giuseppe Parente eletto presidente della Provincia di SalernoStampa È Giuseppe Parente il nuovo presidente della Provincia di Salerno. Il primo cittadino di Bellosguardo è stato eletto alla guida dell’ente provinciale, raccogliendo il consenso necessario per as ... salernonotizie.it Il sindaco di Bellosguardo Giuseppe Parente eletto nuovo Presidente della Provincia di SalernoE' il sindaco di Bellosguardo Giuseppe Parente, conosciuto da tutti come Geppino, il nuovo Presidente della Provincia di Salerno. A decretarlo è il risultato delle consultazioni che si sono svolte per ... ondanews.it Il nuovo presidente della provincia di Salerno L'esito del testa a testa Parente-Aliberti Approfondimenti al link nei commenti - facebook.com facebook