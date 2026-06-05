consenso informato a scuola la falsa vittoria del governo

Il ddl Valditara sul consenso informato in ambito scolastico è stato approvato definitivamente dal Parlamento. Dopo l’ok alla Camera a dicembre 2025, il Senato ha approvato il provvedimento il 4 giugno con 78 voti favorevoli e 38 contrari. La legge entra in vigore e riguarda le modalità di informazione e consenso in ambito scolastico.

Roma, 5 giu – Il ddl Valditara sul consenso informato in ambito scolastico è legge. Dopo l’approvazione alla Camera del 3 dicembre 2025, il Senato ha dato il via libera definitivo il 4 giugno con 78 voti favorevoli e 38 contrari. Il provvedimento introduce, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l’obbligo di acquisire il consenso informato preventivo dei genitori – o degli studenti maggiorenni – per la partecipazione ad attività che riguardino temi legati alla sessualità. Le famiglie dovranno poter visionare in anticipo i materiali didattici e conoscere contenuti, finalità, modalità di svolgimento ed eventuali soggetti esterni coinvolti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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