Scuola Pro Vita | approvata Legge Valditara sul consenso informato
La Legge Valditara approvata prevede che le scuole debbano ottenere il consenso dei genitori prima di svolgere determinate attività. La normativa riguarda specificamente le iniziative che coinvolgono gli studenti e richiede una comunicazione preventiva ai genitori per autorizzare la partecipazione dei minori. La legge, quindi, introduce un obbligo formale per le istituzioni scolastiche di informare e ottenere il consenso prima di procedere con determinate attività extrascolastiche.
Scuola, Pro Vita: Legge Valditara vittoria storica per famiglie. Ora Osservatorio su libertà educativa e stop Carriera Alias COMUNICATO STAMPA – Pro Vita & Famiglia esulta per l’approvazione definitiva, in Senato, del Ddl Valditara, che obbliga le scuole a ottenere il consenso dei genitori per la partecipazione dei figli ad attività svolte in classe su sessualità e affettività. «È una giornata storica, come questa legge che mette un freno all’indottrinamento ideologico nelle scuole e restituisce ai genitori il diritto di priorità educativa. Una vittoria per tutte le famiglie italiane e che sentiamo nostra, dopo 13 anni di battaglie per la libertà educativa», commenta Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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