Conflitto in Ucraina | dichiarazioni di Zelensky e Putin

Il presidente russo ha dichiarato di non vedere al momento motivi per un incontro con il leader ucraino. La controparte ucraina ha affermato che la scelta della guerra è stata fatta dall’altra parte. Nel frattempo, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha annunciato una tregua temporanea nelle aree centrali di Zaporizhzhia.

Conflitto in Ucraina, Putin: “Non vedo alcun motivo per ora per incontrare Zelensky”. Il presidente ucraino: “Ha scelto la guerra” Intanto Aiea annuncia una tregua nella zona centrale di Zaporizhzhia. Paura in Romania, drone esplode sul porto di Costanza . Conflitto in Ucraina – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da quattro anni. “Purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra: tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra”, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere “alcun motivo” per incontrare il leader ucraino che “vuole solamente fermare la nostra offensiva” sul campo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Ucraina, nuovi attacchi russi a est. Zelensky: pronto a vedere Putin

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In Ucraina ogni giorno la gente muore. Eppure ha smesso di fare notizia. Lo diventa quando un drone finisce in Romania e colpisce un palazzo condominiale. Evitando volutamente le dichiarazioni filo Putin del Movimento 5 Stelle e di Futuro Nazionale (con la x.com

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