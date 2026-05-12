Ucraina Peskov | Il conflitto finirà presto Putin pronto a vedere Zelensky

Un portavoce del governo ha dichiarato che i lavori preliminari per risolvere il conflitto in Ucraina indicano che la fine potrebbe arrivare a breve, anche se non sono stati forniti dettagli precisi. Ha aggiunto che il presidente russo è disponibile a incontrare il presidente ucraino. La dichiarazione arriva mentre proseguono le trattative tra le parti coinvolte, senza conferme ufficiali sui tempi o sui contenuti degli accordi.

I « lavori preliminari per la risoluzione del conflitto in Ucraina danno motivo di affermare che il conflitto finirà presto, sebbene non ci siano ancora dettagli specifici». Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov. Peskov: «Operazione speciale interrotta solo se Kiev deciderà» La cosiddetta operazione speciale «verrà interrotta non appena Kiev prenderà le decisioni necessarie, di cui è ben consapevole», ha affermato Peskov. Putin pronto a incontrare Zelensky a Mosca Il portavoce del Cremlino ha affermato che il presidente russo, Vladimir Putin, è pronto a incontrare «in qualsiasi momento» l'omologo...🔗 Leggi su Feedpress.me

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Ucraina, nuovi attacchi russi a est. Zelensky: pronto a vedere Putin

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