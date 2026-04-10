In un gesto che riguarda le festività pasquali, il leader russo ha proposto un cessate il fuoco temporaneo alle autorità ucraine, che hanno accolto favorevolmente l’iniziativa. La proposta riguarda esclusivamente il periodo della Pasqua ortodossa e interessa le aree coinvolte nel conflitto tra i due Paesi. La decisione è stata comunicata tramite dichiarazioni ufficiali di entrambe le parti.

Un cessate il fuoco temporaneo, limitato alla sola Pasqua ortodossa, tra Russia e Ucraina: questa la proposta di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky, che l’ha accettata di buon grado. Del resto, il leader di Kiev prevede “mesi molto difficili” per l’Ucraina, sia sul piano politico sia su quello militare. Proprio grazie a questa breve tregua, spera di poter riallacciare i contatti diplomatici che, come noto, sono in stallo da mesi. “Se la Russia sceglie la strada della de-escalation, credo che un incontro trilaterale (con anche gli Stati Uniti, ndr) avrà luogo”, ha scritto il leader ucraino su X. Lo stesso auspica che tutto ciò porti a “un reale avanzamento verso la pace”, tanto più che “in Russia c’è la possibilità di non tornare agli attacchi anche dopo la Pasqua”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Conflitto in Ucraina, Putin e Zelensky annunciano il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

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Temi più discussi: Se l’Ucraina fosse costretta a capitolare, il risultato non sarebbe la pace, ma la resistenza all’occupazione con altri mezzi; UCRAINA: LA CRISI UMANITARIA COINVOLGE 13 MILIONI DI PERSONE, MENTRE RUSSIA E UNGHERIA SIGLANO UN ACCORDO DI COOPERAZIONE; Tusk: il ritiro americano dalla Nato sembra il piano dei sogni di Putin; Il 'Profumo' della Guerra a San Pietroburgo: Perché la Strategia di Raffinazione dell'Ucraina è un Cambio di Gioco.

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Conflitto #Iran: la guerra del 28 febbraio 2026 non è un esito casuale, ma il risultato di pressioni diventate insostenibili, e si è trasformata in un conflitto in cui conta soprattutto chi riesce a resistere più a lungo e a gestire le conseguenze, più che chi è militarme x.com