La tensione tra Italia e Svizzera lungo il confine continua a crescere, con possibili ripercussioni sui bilanci comunali di frontiera. Le autorità dei due paesi hanno registrato un aumento di episodi di tensione e controlli più stringenti. I sindaci delle zone di confine segnalano preoccupazioni per eventuali impatti economici e amministrativi. La situazione resta sotto stretta osservazione, senza che siano stati annunciati interventi concreti o accordi ufficiali.

Ancora una volta la tensione sull’asse Italia-Svizzera sale a livelli di guardia e rischia di travolgere i bilanci dei comuni di frontiera. Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha infatti reso noti i risultati di una perizia giuridica sulla cosiddetta “ tassa sulla salute “, il contributo sanitario per i vecchi frontalieri introdotto dal Parlamento italiano nella legge di bilancio 2024. La conclusione degli esperti svizzeri è netta e senza appello: il provvedimento rappresenta a tutti gli effetti un’imposta e, se applicato dalle Regioni, violerebbe gli accordi internazionali. Sulla base di questo studio, il Governo ticinese è pronto a congelare le decisioni sui ristorni, i soldi delle tasse dei lavoratori restituiti all’Italia, avviando un confronto urgente con le autorità federali di Berna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Confine ad alta tensione. Bilanci comunali a rischio

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