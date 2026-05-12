Il Milan si trova in un periodo caratterizzato da intense tensioni, con diverse questioni aperte e situazioni da chiarire. Recentemente, il focus si è spostato su Sergio Conceição, coinvolto in un episodio che ha riacceso le discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La squadra sta affrontando momenti di pressione, mentre restano da monitorare gli sviluppi legati alle decisioni e alle vicende recenti.

Il Milan continua a vivere settimane ad alta tensione e, questa volta, a riaccendere il dibattito è stato Sergio Conceição. L’ex tecnico rossonero, parlando della sua esperienza a Milanello, ha lasciato intendere come i problemi della squadra non fossero soltanto tecnici, ma legati anche a una struttura societaria che negli ultimi mesi avrebbe trasmesso poca compattezza e poche certezze all’ambiente. Le sue parole hanno inevitabilmente riaperto il confronto sulla gestione del club e sul rapporto tra allenatore e dirigenza. Conceição ha descritto un contesto molto diverso rispetto a quello vissuto al Porto, sottolineando come in Portogallo potesse contare su una società forte e presente, capace di proteggere squadra e allenatore nei momenti difficili.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: settimane ad alta tensione

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Il resoconto della settimana con vista sul #derbydellamadonnina ... partita d' alta tensione .

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