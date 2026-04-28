Documento di finanza pubblica Anci | A rischio i bilanci comunali Cgil | Lavoratori perderanno altri 1.500 euro

Un documento sulla finanza pubblica segnala che i bilanci comunali sono a rischio, mentre un sindacato avverte che i lavoratori potrebbero perdere circa 1.500 euro in salari. Intanto, la guerra in Medio Oriente prosegue e potrebbe portare a una crisi energetica di proporzioni mai viste prima. Nessuna delle parti coinvolte ha ancora preso decisioni definitive, ma la situazione rimane tesa.

Il protrarsi della guerra in Medio Oriente rischia di tradursi in una crisi energetica senza precedenti. Confindustria lancia l’allarme, gettando nuove ombre sulle già fragili prospettive di crescita tracciate nel Documento di finanza pubblica. Ma le previsioni del governo destano una preoccupazione generalizzata, con i Comuni che temono per la tenuta dei bilanci e i sindacati che denunciano il rischio di un ulteriore impoverimento delle retribuzioni di lavoratori e pensionati. Mentre l’ipotesi di un’uscita unilaterale dal Patto di stabilità tiene in fibrillazione la maggioranza, con Lega e Forza Italia ancora divise e il voto sulla risoluzione sempre più vicino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Documento di finanza pubblica, Anci: “A rischio i bilanci comunali”. Cgil: “Lavoratori perderanno altri 1.500 euro” Notizie correlate Il documento di finanza pubblica scontenta tuttiEconomia Sindacati e confindustria contro il Dfp, la maggioranza divisa sul Patto di stabilità. Ok del Cdm al nuovo Documento di finanza pubblicaIl Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Approvato il Documento di finanza pubblica 2026; Meloni: Il Superbonus ci impedisce di uscire dalla procedura. Giorgetti: Se necessario ci muoveremo da soli; Documento di finanza pubblica 2026: crescita PIL allo 0,6; Documento di finanza pubblica (DFP) 2026 approvato dal CdM. In arrivo il Piano Casa Italia da 970 milioni di euroIl Documento di finanza pubblica illustra il programma di politica abitativa i cui provvedimenti attuativi sono attesi nei prossimi giorni ... edilportale.com Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2026 approvato dal GovernoIl Governo approva il DFP 2026: PIL allo 0,6%, deficit in calo e debito/PIL ancora condizionato dai bonus edilizi. edotto.com MiaPensione offre due servizi ben distinti: SOLUZIONE PENSIONE & PENSIONE PRONTI VIA! Nel reel odierno la nostra consulente Isabella ti mostra la relazione di SOLUZIONE PENSIONE: un documento di circa trenta pagine ricco di informazioni sulla t - facebook.com facebook LAVORI DI QUESTA SETTIMANA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI Settimana dedicata a votazioni su provvedimenti chiave e all’esame del Documento di finanza pubblica 2026. Aula Valorizzazione della risorsa mare: esame e voto finale. Edilizi x.com