Confindustria | nuova rotta tra imprese e istituzioni per il Paese

Confindustria ha annunciato una nuova strategia di collaborazione con le istituzioni, incluso il Quirinale, per rafforzare il settore industriale. La partnership mira a individuare le aree chiave in cui investire, con particolare attenzione a settori strategici ritenuti essenziali per mantenere l’autonomia nazionale. La collaborazione si concentra sulla definizione di politiche volte a sostenere le imprese e migliorare la competitività del sistema produttivo del Paese.

Come può la convergenza tra Confindustria e Quirinale proteggere l'industria?. Quali settori strategici devono ricevere investimenti per garantire l'autonomia nazionale?. Perché la clausola energetica è fondamentale per la competitività delle imprese?. Cosa accadrà al sistema occupativo se la manifattura perde terreno?.? In Breve Manifattura italiana seconda in Europa e ottava a livello mondiale. Panetta propone titolo sovrano europeo per attrarre capitali privati. Investimenti prioritari su energia, nucleare, digitale, ricerca e difesa. Richiesta clausola energetica per contrastare costi eccessivi e sussidi cinesi.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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