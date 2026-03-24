Economia del mare Confindustria riunisce istituzioni e imprese

Confindustria Taranto ha organizzato un incontro tra rappresentanti istituzionali, accademici, imprese e istituzioni formative. L'obiettivo era discutere delle opportunità legate all’economia del mare e alle sue potenzialità di crescita per il territorio. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione delle risorse marittime e di sviluppo sostenibile del comparto.

Tarantini Time Quotidiano Taranto punta sul mare come motore di crescita e sviluppo. Con questo obiettivo Confindustria Taranto ha promosso un tavolo di confronto pubblico-privato che ha coinvolto rappresentanti istituzionali, mondo accademico, imprese e sistema della formazione. All’incontro, coordinato dalla vicepresidente Anda Furfaro, hanno preso parte numerosi attori del territorio, tra cui il presidente Salvatore Toma, esponenti della Regione, del Comune, dell’Autorità portuale, della Capitaneria di Porto, oltre a università, ITS e operatori del settore logistico e marittimo. L’iniziativa nasce con l’intento di costruire una visione condivisa sull’economia del mare, considerata un settore strategico capace di generare occupazione e attrarre investimenti, soprattutto in una fase di transizione economica per il territorio jonico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Economia del mare, Confindustria riunisce istituzioni e imprese Articoli correlati Al Galata Museo del Mare approda “Mare Interno”, mostra d’arte contemporanea che riunisce 28 artistiDa sabato 14 a mercoledì 25 marzo al Galata Museo del Mare approda “Mare Interno – Corpi, memorie e geografie dell’acqua”, la mostra d’arte... Imprese e finanza: Camilli (Confindustria) "Avere al fianco Cdp fondamentale per la crescita delle imprese"“Il protocollo con Cdp rappresenta una scelta strategica per sostenere investimenti, sviluppo industriale e coesione sociale" Lo sottolinea Angelo... Tutti gli aggiornamenti su Economia del mare Confindustria... Temi più discussi: Gdf sigla un memorandum tecnico-operativo con Confindustria Nautica; Anghileri (Confindustria): 'Bene l'Ue sul 28esimo regime, opportunità concreta'; Allarme Confindustria sull’export abruzzese: con la guerra si rischiano danni fino a 200 milioni di euro; Logistica col freno. Economia del Mare del Lazio, presentato il IX Rapporto: una filiera strategica da 37,2 miliardi di euro, tra resilienza e nuove sfideIl Presidente Giovanni Acampora: Oggi il Lazio esprime una centralità strategica nell’economia del mare nazionale, grazie alla capacità di mettere insieme competenze, filiere, infrastrutture e vision ... tunews24.it Economia del mare, il Lazio vale 37 miliardi: il Basso Lazio protagonistaIl rapporto presentato a Fondi: cresce la Blue Economy, ma pesano incertezze e difficoltà nel reperire personale ... latinaoggi.eu 23/3/26. Terza edizione per IncontraLavoro Economia del Mare: il Centro per l'impiego di Chioggia (VE) seleziona addetti e addette da impiegare nelle aziende della blue economy del territorio nei settori ittico, cantieristico, movimentazione merci e persone. In - facebook.com facebook Mentre attendiamo i risultati del nostro referendum, la “furia cieca” (copyright @TheEconomist ) scatenata da Israele e Stati Uniti contro l’Iran affonda l’economia globale e, in particolare, europea. Il Primo Ministro belga @Bart_DeWever ha avuto il coraggio di x.com