Caro-energia | Confindustria Toscana Sud ed Estra rinnovano l’accordo per la fornitura di gas alle aziende associate

Estra e Confindustria Toscana Sud hanno firmato un nuovo accordo per continuare a fornire gas alle aziende associate. La collaborazione riguarda condizioni di fornitura pensate per aiutare le imprese a gestire meglio i costi energetici. La firma è avvenuta il 4 giugno 2026 ad Arezzo, segnando la prosecuzione di una partnership già in atto. Le parti hanno confermato la volontà di mantenere questa collaborazione nel tempo.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Estra e Confindustria Toscana Sud rinnovano la loro collaborazione per aiutare le imprese a sostenere i costi energetici, con condizioni dedicate. Dopo l’energia elettrica, è stato infatti rinnovato l’accordo per la fornitura di gas naturale a circa 70 imprese industriali per un totale di 2.300.000 mc. Un valore aggiunto per le aziende, che in un mercato in continua evoluzione come quello dell’energia, potranno contare su un valido supporto di Estra per mantenere la loro competitività. “La prossimità è da sempre una delle nostre caratteristiche principali – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra –. Siamo noi stessi un'impresa che opera sul mercato, per questo vogliamo contribuire concretamente allo sviluppo economico dei nostri territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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