Estra e Confindustria Toscana Sud rinnovano l' accordo per il gas naturale alle imprese
Estra e Confindustria Toscana Sud hanno firmato un nuovo accordo per la fornitura di gas naturale alle imprese del territorio. La collaborazione riguarda le aziende industriali locali, garantendo loro l'accesso al gas naturale. La firma è stata ufficializzata recentemente, confermando il rinnovo del contratto tra le due parti. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni o sulla durata dell’accordo è stato reso pubblico.
Estra e Confindustria Toscana Sud hanno rinnovato il loro accordo di collaborazione per la fornitura di gas naturale alle imprese industriali del territorio. L'intesa riguarda circa 70 aziende associate, per un volume complessivo di 2,3 milioni di metri cubi di gas, e si affianca a un precedente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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