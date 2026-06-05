Confesercenti cambio al vertice Fabbri è il nuovo presidente | Fermiamo la desertificazione

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leonardo Fabbri è stato eletto nuovo presidente di Confesercenti durante l’assemblea tenutasi ieri. La riunione si è svolta presso un hotel della zona. Fabbri succede al precedente presidente e ha dichiarato l’intenzione di contrastare la desertificazione commerciale. La nomina segna il cambio al vertice dell’associazione di categoria.

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Leonardo Fabbri è il nuovo presidente di Confesercenti. È stato eletto ieri dall’assemblea dell’associazione riunitasi all’hotel Duca d’Este. Subentra a Nicola Scolamacchia. Con lui sono stati eletti anche i venti nuovi componenti della presidenza provinciale. La scadenza statutaria è stata anche importante occasione per fare il punto (con coordinazione del segretario Alessandro Osti) sulla situazione dell’ economia locale e non solo, e per illustrare la proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da Confesercenti nazionale, sul rilancio del settore commerciale. Nel suo intervento di insediamento Fabbri ha anzitutto garantito "concretezza operativa, dedizione e azione in linea con l’interesse comune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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