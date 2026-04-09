Cambio al vertice del Tribunale di Reggio Calabria | Giuseppe Campagna è il nuovo presidente

Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di nominare il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria durante la seduta dell’8 aprile 2026. La nomina riguarda un magistrato che assume l’incarico di guida del tribunale, succedendo al precedente presidente. La scelta è stata formalizzata con una deliberazione adottata dal Plenum del Csm.

Con deliberazione assunta nella seduta dell’8 aprile 2026, il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato il dott. Giuseppe Campagna nuovo presidente del tribunale di Reggio Calabria. Magistrato di VII valutazione di professionalità, nato a Reggio Calabria il 22 novembre 1963. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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