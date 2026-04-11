Confesercenti Fabio Tinti confermato presidente provinciale | Fondamentale contrastare la desertificazione

Venerdì scorso si è svolta a Cecina l'assemblea della Confesercenti provinciale di Livorno, durante la quale è stato confermato alla presidenza Fabio Tinti. L'evento ha riunito rappresentanti del settore per discutere delle criticità che interessano il territorio, con particolare attenzione alla necessità di contrastare la desertificazione commerciale. La rinnovata leadership si inserisce in un momento di approfondite analisi sulle strategie di sviluppo locale.

Fabio Tinti resta presidente della Confesercenti provinciale di Livorno. La sua riconferma è stata al centro dell’assemblea che si è svolta venerdì scorso 10 aprile a Cecina, un appuntamento che ha offerto l’occasione per fare il punto sulle sfide che il tessuto economico locale sta affrontando e.🔗 Leggi su Livornotoday.it Confesercenti Livorno, rinnovato il consiglio territoriale: Fabio Tinti nuovo presidenteAl centro dell’assemblea il confronto sulle principali criticità del commercio cittadino e il dialogo con l’amministrazione comunale Si è svolta... Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidenteArezzo, 16 febbraio 2026 – Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidente Alterini: “Fondamentale incentivare i negozi di vicinato per...