Conferito alla danzatrice Roberta Di Laura il premio internazionale leone d' oro

Da veneziatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il talento della danzatrice Roberta Di Laura fa tappa a Venezia dove, l'ambasciatrice dell'eccellenza artistica italiana nel mondo, ha ricevuto il prestigioso "Premio Internazionale Leone D'oro" alla Cultura promosso dal "Menotti Art Festival Spoleto" nell'ambito della Biennale di Venezia 2026. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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