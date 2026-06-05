Conferito alla danzatrice Roberta Di Laura il premio internazionale leone d' oro
Il talento della danzatrice Roberta Di Laura fa tappa a Venezia dove, l'ambasciatrice dell'eccellenza artistica italiana nel mondo, ha ricevuto il prestigioso "Premio Internazionale Leone D'oro" alla Cultura promosso dal "Menotti Art Festival Spoleto" nell'ambito della Biennale di Venezia 2026. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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