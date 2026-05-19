Fiumicino Mauro Stasio premiato al Gran Premio Internazionale di Venezia Leone d’Oro
Il 19 maggio 2026, a Fiumicino, è stato assegnato un premio a una persona per il suo impegno nel sociale, la professionalità e l’attenzione alle persone più fragili. La cerimonia si è svolta al Gran Premio Internazionale di Venezia, dove è stato consegnato il Leone d’Oro. Il riconoscimento è stato dato per aver dedicato tempo e energie a iniziative che coinvolgono le persone in difficoltà, evidenziando un’attività di supporto e attenzione costante.
Fiumicino, 19 maggio 2026 – Un riconoscimento al merito per l’ impegno sociale, la professionalità e l’attenzione costante verso le persone più fragili. Il consigliere Mauro Stasio è stato premiato nel corso della cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia Leone d’Oro, svoltasi presso la Sala Mechelli alla presenza di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte e dell’imprenditoria. Il premio conferito a Stasio rappresenta un attestato per il lavoro portato avanti negli anni nel campo delle politiche sociali, con particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, tema che da sempre caratterizza il suo percorso umano e istituzionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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