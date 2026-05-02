La danzatrice tarantina rappresenta l’Italia in Portogallo Roberta Di Laura
Una danzatrice proveniente da Taranto rappresenta l’Italia in un evento in Portogallo. La performer ha partecipato a una manifestazione internazionale, portando con sé la sua arte e le sue competenze. La sua presenza si inserisce in un'iniziativa che coinvolge artisti di diversi paesi, con l’obiettivo di promuovere la cultura italiana all’estero. La partecipazione si è svolta in una cornice ufficiale, con la presenza di rappresentanti di varie nazioni.
Di seguito il comunicato: Un nuovo e prestigioso evento ha visto la danzatrice tarantina Roberta Di Laura, ancora una volta, protagonista assoluta in Portogallo, dove l’artista della “Citta dei due Mari” ha rappresentato, con onore, l’Italia nel corso del Festival Internazionale di Danza “Nortada Dance Festival” svoltosi presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica di Porto. La tarantina, non solo ha danzato in qualità di “Guest” nella serata di Gala del Festival ma è stata anche membro della Giuria della competizione internazionale ed ha tenuto una Masterclass di danza classica per i partecipanti al prestigioso evento. Oltre all’Italia,...🔗 Leggi su Noinotizie.it
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