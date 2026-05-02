La danzatrice tarantina rappresenta l’Italia in Portogallo Roberta Di Laura

Una danzatrice proveniente da Taranto rappresenta l’Italia in un evento in Portogallo. La performer ha partecipato a una manifestazione internazionale, portando con sé la sua arte e le sue competenze. La sua presenza si inserisce in un'iniziativa che coinvolge artisti di diversi paesi, con l’obiettivo di promuovere la cultura italiana all’estero. La partecipazione si è svolta in una cornice ufficiale, con la presenza di rappresentanti di varie nazioni.