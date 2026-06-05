Conferenza delle Camere di Commercio a Paestum | Sviluppo le partite decisive si giocano nel Mediterraneo
Durante una conferenza delle Camere di Commercio a Paestum si è sottolineato che lo sviluppo economico si decide nel Mediterraneo. È stato evidenziato che l'Europa rappresenta un punto di riferimento fondamentale, nonostante i limiti, per le imprese che operano nella regione. La discussione ha riguardato le strategie e le opportunità commerciali nel bacino mediterraneo, considerando il ruolo centrale dell’Europa come guida e obiettivo per le attività imprenditoriali.
Non si può prescindere dal faro dell’Europa. Perché, pur con tutti i suoi limiti resta un punto di riferimento strategico oltre che obbligato per il sistema delle imprese. A maggior ragione per quelle del Sud che nascono più numerose del resto del Paese e hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità di Pnrr e Zes unica ribellandosi, almeno in parte, alla condizione di "parenti povere" dell’economia nazionale. Dalla prima giornata della Conferenza nazionale delle Camere di Commercio, organizzata a Capaccio Paestum, arriva una riflessione molto approfondita e non sempre piacevole sulle dinamiche geopolitiche del momento, con un filo conduttore chiaro fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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