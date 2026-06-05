Conferenza delle Camere di Commercio a Paestum | Sviluppo le partite decisive si giocano nel Mediterraneo

Notizia in breve

Durante una conferenza delle Camere di Commercio a Paestum si è sottolineato che lo sviluppo economico si decide nel Mediterraneo. È stato evidenziato che l'Europa rappresenta un punto di riferimento fondamentale, nonostante i limiti, per le imprese che operano nella regione. La discussione ha riguardato le strategie e le opportunità commerciali nel bacino mediterraneo, considerando il ruolo centrale dell’Europa come guida e obiettivo per le attività imprenditoriali.