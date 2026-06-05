Conferenza delle Camere di Commercio a Paestum | Sviluppo le partite decisive si giocano nel Mediterraneo

Da ilmattino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una conferenza delle Camere di Commercio a Paestum si è sottolineato che lo sviluppo economico si decide nel Mediterraneo. È stato evidenziato che l'Europa rappresenta un punto di riferimento fondamentale, nonostante i limiti, per le imprese che operano nella regione. La discussione ha riguardato le strategie e le opportunità commerciali nel bacino mediterraneo, considerando il ruolo centrale dell’Europa come guida e obiettivo per le attività imprenditoriali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non si può prescindere dal faro dell’Europa. Perché, pur con tutti i suoi limiti resta un punto di riferimento strategico oltre che obbligato per il sistema delle imprese. A maggior ragione per quelle del Sud che nascono più numerose del resto del Paese e hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità di Pnrr e Zes unica ribellandosi, almeno in parte, alla condizione di "parenti povere" dell’economia nazionale. Dalla prima giornata della Conferenza nazionale delle Camere di Commercio, organizzata a Capaccio Paestum, arriva una riflessione molto approfondita e non sempre piacevole sulle dinamiche geopolitiche del momento, con un filo conduttore chiaro fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

conferenza delle camere di commercio a paestum sviluppo le partite decisive si giocano nel mediterraneo
© Ilmattino.it - Conferenza delle Camere di Commercio a Paestum: «Sviluppo, le partite decisive si giocano nel Mediterraneo»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Le partite di oggi: finale di Europa League, Friburgo e Aston Villa si giocano la gloriaOggi si disputano le finali di Europa League tra due squadre che si sfidano per conquistare il trofeo.

Calendario Serie A, ufficiale: quando si giocano Torino Juve e le altre partite della corsa ChampionsIl calendario ufficiale della Serie A ha annunciato le date delle prossime partite di campionato.

Temi più discussi: Europa e Giovani: a Paestum la Conferenza Nazionale delle Camere di commercio; Sergio Emidio Bini; Venerdì a Paestum il vertice delle Camere di commercio; Eventi e scadenze del 5 giugno 2026.

camere di commercio conferenza delle camere diImprese e giovani: a Capaccio Paestum la Conferenza nazionale delle Camere di commercioDal 5 al 6 giugno Capaccio Paestum ospita la Conferenza nazionale delle Camere di commercio per discutere di geopolitica, credito e politiche giovanili ... infocilento.it

Conferenza Nazionale delle Camere di commercio a PaestumEuropa e Giovani è il tema principale intorno al quale ruoterà la Conferenza Nazionale delle Camere di commercio, in programma a Capaccio Paestum il 5 ... gazzettadisalerno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web