Calendario Serie A ufficiale | quando si giocano Torino Juve e le altre partite della corsa Champions

Da juventusnews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario ufficiale della Serie A ha annunciato le date delle prossime partite di campionato. Sono state rese note le date di Torino-Juventus e delle altre gare chiave nella corsa alla qualificazione in Champions League. La programmazione delle partite è stata comunicata dalla Lega Serie A e riguarda le giornate che si svolgeranno nelle prossime settimane. La stagione continua con incontri che coinvolgono le squadre impegnate nelle zone alte della classifica.

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