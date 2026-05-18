Il calendario ufficiale della Serie A ha annunciato le date delle prossime partite di campionato. Sono state rese note le date di Torino-Juventus e delle altre gare chiave nella corsa alla qualificazione in Champions League. La programmazione delle partite è stata comunicata dalla Lega Serie A e riguarda le giornate che si svolgeranno nelle prossime settimane. La stagione continua con incontri che coinvolgono le squadre impegnate nelle zone alte della classifica.

Juventus, ora tutta la rosa è in discussione: per Elkann un solo incedibile. Chi rischia e chi andrà via sicuramente Juve, Elkann prepara colloqui e mosse: via il mercato a Comolli, rischia Modesto. E Spalletti vorrebbe questa figura Calciomercato Juve ridimensionato senza Champions: addio a Bernardo, sacrificio Bremer? Mentre Alisson. Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. Adesso ci attende una finale che può dare tanto» Juventus Women, Bonansea da record: è diventata la giocatrice all-time con più presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calendario Serie A, ufficiale: quando si giocano Torino Juve e le altre partite della corsa Champions

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pronostici Serie A Giornata 19 | Quote, Analisi Partite e Scommesse Vincenti 06-08 Gennaio 2026

Sullo stesso argomento

Calendario Juve, dentro alla volata Champions: partite a confronto con le altre pretendenti al quarto postoRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano.

Leggi anche: Orario derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: stesso orario per le altre partite della corsa Champions

#Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como: ufficiale il calendario Serie A, quando si gioca x.com

2027 Calendario del Sei Nazioni Femminile reddit

Ufficiali date e orari, il calendario Serie A della 37ª giornata: da Juve-Fiorentina a Roma-Lazio, quando si giocaL'epopea del calendario della penultima giornata di Serie A è finalmente terminata. La Prefettura di Roma e la Lega Calcio hanno trovato un accordo e il derby della Capitale si giocherà domenica alle ... tuttosport.com

Ufficiale - Caos calendario Serie A, nota AS Roma: Spingiamo per quest'orarioCaos calendario Serie A: comunicato della Roma in questi minuti a proposito di data e giorno Roma-Lazio. Caos data Roma-Lazio: il comunicato della Roma Ecco la posizione ufficiale del club giallorosso ... msn.com