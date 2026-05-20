Le partite di oggi | finale di Europa League Friburgo e Aston Villa si giocano la gloria
Oggi si disputano le finali di Europa League tra due squadre che si sfidano per conquistare il trofeo. Nel campionato italiano di Serie B, si giocano i match di ritorno dei playoff, tra Palermo e Catanzaro. In Inghilterra, si disputano anche altri incontri cruciali per l’accesso alle fasi successive dei rispettivi campionati. La giornata promette molte emozioni per gli appassionati di calcio, con partite che si susseguono in diversi paesi europei.
L’ultimo atto della coppa senza grandi orecchie ma dalle enormi aspettative e speranze. L’Europa League arriva questa sera alla sua acme, con la finale tra Friburgo e Aston Villa, che avrà inizio alle ore 21 al Besiktas Park di Istanbul. Per i tedeschi questa sarà la seconda finale importante in qualsiasi competizione, dopo aver perso quella di Dfb-Pokal nel 202122. Gli inglesi invece possono vantare la presenza di Unay Emery in panchina, veterano di questa competizione con alle spalle quattro vittorie del trofeo. Entrambe le squadre arrivano da vittorie convincenti nelle semifinali – rispettivamente contro Braga e Nottingham Forest – e si approcciano alla finale con pochissimo da perdere e davvero tutto da guadagnare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Europa League Final 2026! Aston Villa vs. Freiburg
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