confcooperative lavoro e servizi la faentina mirella paglierani presidente

Mirella Paglierani, presidente della cooperativa Gemos, è stata eletta ieri pomeriggio alla guida di Confcooperative Lavoro e Servizi, la federazione che rappresenta circa 3.000 cooperative. La sua nomina è avvenuta durante un'assemblea dedicata. Paglierani, proveniente dalla città di Faenza, assume l’incarico in un momento di transizione per la federazione, che si occupa di cooperative attive nel settore del lavoro e dei servizi.

La faentina Mirella Paglierani, presidente della cooperativa Gemos, è stata eletta ieri pomeriggio alla presidenza di Confcooperative Lavoro e Servizi, la Federazione nazionale che rappresenta 3.500 imprese, oltre 200.000 soci e lavoratori e un fatturato da 8,6 miliardi di euro. Mirella Paglierani è la terza cooperatrice faentina a ricoprire la presidenza di importanti Federazioni nazionali, oltre a lei ci sono Roberto Savini per Confcooperative Consumo e Utenza e Raffaele Drei per Confcooperative Agroalimentare e Pesca. "Accogliamo la nomina di Mirella Paglierani alla guida di una Federazione così importante e variegata con molta soddisfazione e orgoglio – sottolinea Roberto Savini, presidente Confcooperative Romagna-Estense –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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