Mariano Rago presidente della Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania

A Visciano, nella sala conferenze dell’Eremo dei Camaldoli, si è tenuta un’assemblea che ha visto la partecipazione di Mariano Rago, presidente della Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania. L’incontro ha riguardato questioni legate al settore cooperativo e alle attività agricole e ittiche della regione. Durante la riunione sono stati discussi vari aspetti della gestione e del supporto alle cooperative locali.

Si è svolta a Visciano presso la sala conferenze dell’Eremo dei Camaldoli l’Assemblea della Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, la Federazione che aggrega cooperative agricole, agroalimentari, di pesca e acquacoltura nella rete della Confcooperative regionale, per il rinnovo del nuovo gruppo dirigente. I delegati presenti hanno eletto all’unanimità presidente Mariano Rago, imprenditore agricolo, socio amministratore della Rago società cooperativa agricola, che guiderà il nuovo Consiglio regionale composto da: Adiletta Luigia, Castaldo Sabato, Cammarano Carmela, Campitiello Pasquale, Chianese Nadia, De Feo Genesio, De Simone Giosuè, De Leonardis Nicola, Di Palma Giovanni, Ferrigno Giovanni, Giordano Antonio, Giordano Maurizio, Masuccio Michele, Pacifico Giuseppe e Telaro Giuseppina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Confagricoltura, Antonio Rago nuovo presidente di Anga CampaniaAntonio Rago, imprenditore agricolo di 26 anni di Battipaglia, è il nuovo presidente di Anga Campania, l’associazione che riunisce i giovani di... Cia Campania critica l’accordo Ue-Mercosur: a rischio l’agroalimentare localeLa qualità dell’agroalimentare campano non è negoziabile e non può essere sacrificata in nome di un libero scambio che, nei fatti, rischia di...