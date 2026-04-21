Pasquale Cervero nuovo presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Campania

Pasquale Cervero è stato nominato nuovo presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Campania. La federazione rappresenta cooperative che operano nei settori dei servizi, della logistica, dell’ambiente e delle costruzioni. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nell’ambito di un cambio di leadership all’interno dell’organizzazione.

Cambio alla guida di Confcooperative Lavoro e Servizi Campania: Pasquale Cervero è il nuovo presidente della federazione che rappresenta cooperative attive nei servizi, nella logistica, nell’ambiente e nelle costruzioni. Un settore strategico per l’economia regionale, che ogni giorno garantisce occupazione e servizi essenziali, con una presenza capillare sui territori. “Serve una cooperazione capace di fare un salto di qualità – dichiara Cervero –. Non basta più rappresentare, bisogna incidere, soprattutto nei processi legati agli appalti pubblici, dove si gioca una parte decisiva del futuro del settore”. Tra le priorità indicate dal neo presidente, il rafforzamento della qualità del lavoro, la costruzione di reti tra cooperative e una maggiore presenza nei territori.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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