Confcommercio sulla linea di Papa Leone | Intelligenza artificiale va governata mettendo al centro la persona

Confcommercio cesenate ha espresso accordo con le idee di Papa Leone XIV sull’intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di regolamentarla in modo da mettere al centro la persona. La confederazione ha condiviso le riflessioni contenute nell’Enciclica Magnifica Humanitas, che affronta il rapporto tra innovazione tecnologica, lavoro e dignità umana. La posizione evidenzia l’importanza di un approccio equilibrato per gestire lo sviluppo tecnologico senza trascurare i diritti individuali.

Confcommercio cesenate condivide le riflessioni contenute nell’Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV sul rapporto tra innovazione tecnologica, lavoro e dignità della persona. Un messaggio che trova sintonia anche nelle parole del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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