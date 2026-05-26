Papa Leone XIV la prima enciclica sui valori della persona nell’era dell’intelligenza artificiale

Leone XIV scrive la sua prima enciclica: “L’IA va disarmata, al centro resti l’uomo”. Con “Magnifica Humanitas” il Papa invita a non sacrificare dignità e relazioni nell’era dell’intelligenza artificiale. Mettere al centro la persona in un tempo in cui l’intelligenza artificiale rischia di rallentare la vita reale, i rapporti diretti e il dialogo quotidiano, è il filo conduttore della prima enciclica di Magnifica Humanitas, dedicata a leggere la quarta rivoluzione industriale con occhi umani. Il documento parla di algoritmi, ma punta dritto ai valori: pace, dignità, lavoro, attenzione ai più fragili, tutela della vita. La scelta, scrive il Papa, è tra la Torre di Babele, simbolo della frattura e dell’incomprensione, e le mura di Gerusalemme, immagine di convivenza fraterna. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV: Disarmare l'intelligenza artificiale

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