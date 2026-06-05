concorso per 65 infermieri a torino scadenza e requisiti per partecipare

È stato pubblicato il bando di un concorso pubblico per 65 infermieri a Torino, con assunzioni a tempo indeterminato. La procedura è indetta dall’Azienda Zero Piemonte. La scadenza per presentare le domande e i requisiti richiesti sono indicati nel bando ufficiale. La selezione riguarda infermieri che intendano partecipare al concorso e lavorare nel settore sanitario pubblico.

Si profila una nuova opportunità di lavoro nella sanità pubblica per gli infermieri. È stato pubblicato il bando del concorso indetto da Azienda Zero Piemonte per l’assunzione a tempo indeterminato di 65 infermieri. La selezione è per titoli ed esami e riguarda diverse sedi operative del 118 regionale. Il concorso rappresenta una procedure molto importante per il comparto sanitario piemontese, sia per il numero di posti disponibili sia per la stabilità contrattuale prevista. Dove sono disponibili i posti. I 65 posti messi a bando saranno distribuiti tra diverse aziende sanitarie del Piemonte che operano nell’ambito dell’ emergenza territoriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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