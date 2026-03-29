Concorso per 68 sanitari all’Azienda Zero in Veneto | requisiti e scadenza

È stato aperto un concorso pubblico per 68 posti di sanitario presso l'Azienda Zero in Veneto. Sono stati pubblicati i requisiti richiesti e le scadenze per la presentazione delle domande. La selezione riguarda figure professionali che operano nel settore sanitario pubblico e si svolge secondo le modalità stabilite dall'ente. La procedura è aperta a candidati in possesso dei titoli e delle qualifiche necessari.

Si profilano nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico sanitario con il concorso bandito da Azienda Zero in Veneto. L’ente regionale ha avviato una selezione per l’assunzione di 68 figure professionali, tra assistenti sanitari e tecnici sanitari di radiologia medica, che verranno assunte con contratto a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di una delle principali occasioni del 2026 per entrare nel Servizio sanitario regionale, con posti distribuiti nelle diverse strutture ospedaliere del territorio. Quanti sono i posti disponibili. Il concorso è articolato in due procedure distinte, entrambe per titoli ed esami. Nel dettaglio, i posti messi a bando sono: 40 posti per assistente sanitario;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso per 68 sanitari all’Azienda Zero in Veneto: requisiti e scadenza Articoli correlati Leggi anche: Concorso Istat per 18 collaboratori amministrativi diplomati: requisiti e scadenza Concorso Polizia Penitenziaria 2026 per 3.350 diplomati, requisiti e scadenzaArriva un nuovo intervento sul fronte del rafforzamento degli organici nelle carceri italiane. Contenuti e approfondimenti su Azienda Zero Temi più discussi: Concorsi Aprile 2026: maxi bandi con 12mila posti (Stabilizzazioni Giustizia, ASL, Carabinieri e molti altri); Concorso Azienda Zero Regione Piemonte Ingegneri 2026: 23 posti a tempo indeterminato; Concorso Infermieri SSR Marche 2026 da 32 posti: ecco le date delle prove. Concorso per psicologi, il Consiglio di Stato boccia il quiz a crocette: 79 candidati in causa contro Azienda ZeroPADOVA - Si aspettavano di dover affrontare un caso clinico, invece si sono trovati davanti un quiz a crocette. «Quel concorso presenta delle irregolarità: va sospeso, annullato e rifatto» chiedono da ... ilgazzettino.it «Dove è finita l’Azienda Zero nata per perseguire la razionalizzazione?»CATANZARO In tempi non sospetti FPCGIL e UILFPL Calabria attraverso i Segretari Regionali Alessandra Baldari e Walter Bloise, avevano segnalato le inefficienze sommate ai comportamenti antisindacali d ... corrieredellacalabria.it Venerdì pomeriggio, presente il neo direttore generale di Azienda Zero Massimo D'Angelo: "Definito un calendario operativo in un clima collaborativo" - facebook.com facebook Vuoi lavorare nella sanità veneta Azienda Zero assume 68 professionisti sanitari tra Assistenti Sanitari e Tecnici di Radiologia Medica, con contratto a tempo indeterminato in ULSS di tutto il Veneto. cliclavoro.gov.it/concorsi/conco… x.com