Concorso infermieri tecnici ostetriche e amministrativi a Palermo | requisiti e scadenza

Un concorso pubblico è stato aperto presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo, con l’obiettivo di assumere quasi 170 persone. La selezione riguarda diverse figure professionali, tra cui infermieri, tecnici, ostetriche e personale amministrativo. Sono stati pubblicati i requisiti necessari e le scadenze per la presentazione delle domande. La procedura si svolge attraverso esami e valutazioni dei titoli.

L’ospedale Villa Sofia di Palermo ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami volto a reclutare quasi 170 nuove unità di personale. Il bando punta a rafforzare gli organici attraverso assunzioni a tempo indeterminato, coinvolgendo diversi profili tra area sanitaria, tecnica e amministrativa. La selezione si inserisce nel più ampio piano di potenziamento del Servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle strutture e garantire un servizio migliore ai cittadini. Quanti sono i posti disponibili e come sono divisi. Uno degli aspetti centrali del bando riguarda la distribuzione dei posti, che è importante analizzare con precisione per comprendere la reale portata dell’opportunità.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso infermieri, tecnici, ostetriche e amministrativi a Palermo: requisiti e scadenza Notizie correlate Leggi anche: Concorso per istruttori tecnici geometri a Livorno, requisiti, prove e scadenza Concorso sanitari e tecnici all’Arcs di Udine, i requisiti e la scadenzaNuove opportunità di lavoro nella sanità pubblica con il concorso indetto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli Venezia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Concorso per 65 infermieri in Piemonte: 11 posti sono a Novara; Concorso collaboratori amministrativi Enea, per partecipare basta il diploma; Sanita': Anelli (Fnom), riforma medici famiglia inefficace, inutile e dannosa -2-; Umberto I, allarme in ostetricia: organico sotto i minimi. Concorso Infermieri Puglia 2026: escluse per Gravidanza. È bufera sulla discriminazione di genere.Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it Concorso Infermieri Puglia 2026: pubblicata la Banca Dati e il calendario della Preselettiva.Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Puglia intervengono sul Concorso Unico Regionale per Infermieri, portando all’attenzione delle istituzioni due questioni centrali: la qualità della banca dati dei quesiti e la piena tutela delle candidate in gravidan - facebook.com facebook