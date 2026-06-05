A Sansepolcro si è concluso un intervento straordinario di disinfestazione, condotto con la collaborazione dei cittadini. L’operazione, iniziata qualche giorno fa, ha riguardato diverse zone della città e si è conclusa oggi. Non sono stati segnalati problemi durante le operazioni. La disinfestazione si è svolta secondo il programma previsto, senza incidenti o imprevisti.

Arezzo, 5 giugno 2026 – : piena collaborazione dei cittadini. Si è svolto regolarmente nella serata di ieri l’intervento straordinario di disinfestazione disposto dal Comune di Sansepolcro a seguito della segnalazione, da parte del Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est, di un caso di infezione da virus Dengue riferito a una persona che aveva soggiornato sul territorio comunale. L’operazione, prevista dai protocolli sanitari nazionali e regionali per la prevenzione delle arbovirosi, è stata effettuata in via precauzionale nelle aree individuate dagli operatori sanitari entro un raggio di circa 200 metri dal luogo interessato, coinvolgendo sia spazi pubblici che aree private. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concluso l’intervento straordinario di disinfestazione a Sansepolcro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parte a Napoli il programma straordinario di disinfestazione larvicida: date e orariA Napoli è iniziato un programma straordinario di disinfestazione larvicida, promosso dall’ASL Napoli 1 Centro, con l’obiettivo di prevenire la...

Lavori rete idrica: concluso l'intervento di ammodernamento dell'acquedotto a StaffoliRecentemente sono stati completati i lavori di ammodernamento della rete idrica in via Livornese a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno.

Temi più discussi: SANTU LUSSURGIU: MANUTENZIONE NELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO MANIGOS; Centro per l’impiego: inaugurata la nuova sede di Fiorenzuola; L'Archivio Storico della Biennale di Venezia ha una nuova casa; Pesca veneta in crisi: ecco 400.000 euro di aiuti straordinari alle imprese della vongola.

Tubo rotto, una mattinata di disagi. Concluso l’intervento all’AntonianaLa lunga notte di lavoro si è completata soltanto nel primo pomeriggio di ieri quando dopo aver riattivato l’erogazione alle linee è stato iniziato l’intervento di ripristino della sede stradale. E’ ... lanazione.it

Scaramuccia: Intervento straordinarioRicerca e innovazione sono elementi fondamentali per migliorare le opportunità di cura per i nostri pazienti, e l’intervento straordinario di oculistica effettuato a Pisa lo dimostra chiaramente. quotidianosanita.it