Lavori rete idrica | concluso l' intervento di ammodernamento dell' acquedotto a Staffoli

Da pisatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati completati i lavori di ammodernamento della rete idrica in via Livornese a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno. L’intervento ha previsto il rinnovo e il potenziamento delle condotte, con i collegamenti finali che hanno consentito l’entrata in funzione delle nuove infrastrutture. I lavori sono stati eseguiti dall’azienda responsabile della gestione dell’acquedotto e si sono conclusi con il collegamento delle ultime sezioni alla rete esistente.

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Si sono conclusi nei giorni scorsi, con i collegamenti finali e l’entrata in funzione delle nuove condotte, i lavori di Acque per il rinnovo e il potenziamento della rete idrica in via Livornese a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno.L’intervento, avviato nello scorso gennaio, ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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