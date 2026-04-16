Parte a Napoli il programma straordinario di disinfestazione larvicida | date e orari

A Napoli è iniziato un programma straordinario di disinfestazione larvicida, promosso dall’ASL Napoli 1 Centro, con l’obiettivo di prevenire la diffusione di arbovirosi. Le operazioni sono state programmate in specifici orari e date, per ridurre la presenza di larve di insetti vettori. La misura si svolge in diverse zone della città e continuerà secondo le indicazioni fornite dall’ente sanitario.

L’ASL Napoli 1 Centro ha attivato un programma straordinario di disinfestazione larvicida preventiva per il contenimento delle Arbovirosi.Il programma di interventi, che interesserà numerosissime strade di Napoli, sarà effettuato dal 20 al 24 aprile 2026 dalle ore 8:00 sulle zone critiche dei.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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