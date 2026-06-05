Concessione scaduta per il San Nicola nessuna proroga dal Comune | la SSC Bari dovrà pagare 300mila euro per i concerti

Il Comune non ha concesso proroghe sulla concessione dello stadio San Nicola. La SSC Bari dovrà pagare 300mila euro per i cinque concerti programmati tra giugno e luglio. Al posto della concessione, è stato stipulato un comodato d'uso temporaneo a titolo oneroso, permettendo lo svolgimento degli eventi musicali. La decisione è stata comunicata senza ulteriori proroghe o accordi diversi.

Nessuna proroga della concessione per il San Nicola, ma un comodato d'uso temporaneo a titolo oneroso per consentire lo svolgimento dei cinque concerti già in programma tra giugno e luglio. E' quanto deciso dal Comune di Bari per risolvere il 'nodo' dei grandi eventi programmati al San Nicola. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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