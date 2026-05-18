Immobile comunale al Pietri abbandonato da anni | concessione scaduta perché il comune non è ancora rientrato in possesso del locale?

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un immobile comunale situato al Pietri rimane inutilizzato da diversi anni, nonostante la concessione sia scaduta. La gestione del locale ha portato a un prolungato stato di abbandono, senza che il comune abbia ancora ripreso il possesso. La concessione, infatti, si è conclusa, ma l’edificio non è stato riottenuto dall’amministrazione pubblica. Si chiede perché non sia stato ancora effettuato il rientro e si propone di mettere immediatamente l’immobile di nuovo a bando.

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Arezzo, 18 maggio 2026 –  «Immobile comunale al Pietri abbandonato da anni: concessione scaduta, perché il comune non è ancora rientrato in possesso del locale? La nostra proposta: rimettere subito a bando l’immobile». «Nel corso degli anni abbiamo presentato numerose interrogazioni sugli immobili comunali inutilizzati, chiedendo al Comune di Arezzo di valorizzare correttamente il proprio patrimonio e di recuperare gli immobili in caso di concessioni scadute o di mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Uno dei casi più evidenti riguarda il fabbricato situato nel parcheggio Pietri, immobile comunale destinato alla ristorazione e chiuso ormai dall’epoca del Covid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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