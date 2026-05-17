Pietri il bar de’ morti viventi | concessione scaduta debiti sgomberi annunciati… ma il Comune aspetta ancora Godot

Un locale situato nel parcheggio Pietri, noto per la sua lunga presenza e le vicende che lo riguardano, ha visto scadere la concessione e si trova ora in una fase di incertezza. Le autorità hanno annunciato sgomberi e hanno evidenziato la presenza di debiti, ma finora non sono state adottate decisioni definitive. La questione coinvolge vari aspetti amministrativi e legali, mentre la gestione dell’attuale situazione sembra essere ancora in attesa di una risoluzione concreta.

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