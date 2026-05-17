Pietri il bar de’ morti viventi | concessione scaduta debiti sgomberi annunciati… ma il Comune aspetta ancora Godot
Un locale situato nel parcheggio Pietri, noto per la sua lunga presenza e le vicende che lo riguardano, ha visto scadere la concessione e si trova ora in una fase di incertezza. Le autorità hanno annunciato sgomberi e hanno evidenziato la presenza di debiti, ma finora non sono state adottate decisioni definitive. La questione coinvolge vari aspetti amministrativi e legali, mentre la gestione dell’attuale situazione sembra essere ancora in attesa di una risoluzione concreta.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa PD Arezzo C’è un locale nel parcheggio Pietri che ormai è diventato più leggendario del mostro di Loch Ness. Tutti ne parlano, nessuno l’ha più visto aperto. Eppure sta lì, in una delle zone più frequentate della città, accanto alle scale mobili usate da turisti, pendolari e aretini in missione quotidiana verso il centro storico. Un immobile comunale nato per fare ristorazione, panini, caffè e magari pure due crostini al volo, trasformato invece in un monumento all’abbandono amministrativo. Chiuso dai tempi del Covid e rimasto lì come una vetrina impolverata della burocrazia aretina: tutti promettono, nessuno sparecchia. 🔗 Leggi su Lortica.it
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