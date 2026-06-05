Concerto gratis a Genova | Pinguini Tattici Nucleari Ditonellapiaga e altri big strade chiuse e divieti

Domenica 14 giugno a Genova si tiene la prima tappa dell'RDS Summer Festival 2026, un concerto gratuito in piazza della Vittoria. Sul palco si esibiscono artisti come i Pinguini Tattici Nucleari e Ditonellapiaga. La città ha disposto la chiusura di alcune strade e il divieto di sosta nelle aree limitrofe per consentire l’evento. La manifestazione è condotta da due speaker radiofonici.

Domenica 14 giugno si svolge a Genova la prima tappa dell'RDS Summer Festival 2026. Un grande concerto gratuito in piazza della Vittoria con tanti big della musica condotto dagli speaker Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro per dare il benvenuto all'estate. Saliranno sul palco Cate Lumina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Concerto Pinguini Tattici Nucleari, Capodanno 2026, Genova

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