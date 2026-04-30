Scaletta Concerto Primo Maggio elenco cantanti da Geolier e Sayf a Pinguini tattici nucleari e Ditonellapiaga

È stata annunciata la scaletta del concerto del Primo Maggio, con un elenco di artisti che include sia rapper che band. Tra i nomi citati ci sono artisti come Geolier e Sayf, così come i Pinguini Tattici Nucleari e Ditonellapiaga. La manifestazione si svolgerà in una giornata dedicata alla musica dal vivo, con una serie di esibizioni previste nel corso dell'evento.

I concerti del Primo Maggio 2026 a Roma e Taranto presentano una scaletta ricca di cantanti impegnati sui temi del lavoro e dell’intelligenza artificiale. L’evento capitolino vede tra i protagonisti Geolier e i Pinguini Tattici Nucleari, mentre il concerto tarantino ospita Subsonica e Brunori Sas sotto lo slogan “Restiamo umani” per sensibilizzare sui diritti civili. L’impegno sindacale del concerto del Primo Maggio La scaletta di Roma con i principali cantanti in scena Le critiche di Pierpaolo Capovilla all'organizzazione L'evento di Taranto e la lista dei cantanti per l'impegno civile L’impegno sindacale del concerto del...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scaletta Concerto Primo Maggio, elenco cantanti da Geolier e Sayf a Pinguini tattici nucleari e Ditonellapiaga Notizie correlate Concerto Primo Maggio a Roma, tra i cantanti già in scaletta ci sono Litfiba, Ditonellapiaga, Sayf e GeolierSi avvicina il concerto del Primo Maggio che, come da tradizione, si svolgerà a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano. Concertone del 1° Maggio 2026, da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari: tutti gli artisti sul palcoRoma, 28 aprile 2026 – Il Concertone del Primo Maggio 2026 si prepara a trasformare ancora una volta piazza San Giovanni in Laterano nel cuore della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; Concerto del Primo Maggio a Roma, tutti i cantanti in scaletta. FOTO; Madame, Geolier, Pinguini Tattici Nucleari e non solo: chi canta al concerto del Primo Maggio a Roma; Concertone Primo Maggio, l'elenco dei cantanti e la scaletta: gli ultimi annunci. Concertone del 1° Maggio 2026: la scaletta e tutti i cantanti che si esibiranno sul palco di Piazza San GiovanniScopriamo cantanti, conduttori e scaletta del Concertone 1° Maggio 2026: tutti gli artisti sul palco e l’ordine delle esibizioni. alfemminile.com Concerto del Primo Maggio 2026: annunciata una scaletta stellareAnnunciata la scaletta del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, tra artisti emergenti, nuove proposte e i big della musica italiana. mam-e.it Primo Maggio 2026. Dai Litfiba a Ditonellapiaga, la scaletta e i conduttori del concertone. Capovilla: «Quanto è stupida la canzone popolare oggigiorno» https://www.sentireascoltare.com/news/primo-maggio-2026-la-scaletta-e-conduttori-del-concertone/ - facebook.com facebook Con nuovi annuncia, da Serena Brancale a Nico Arezzo, la line up del Concertone del Primo Maggio Roma 2026 è quasi completa. Cosa ne pensate del cast x.com