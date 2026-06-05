Concerto di Radio Bruno ecco i primi artisti annunciati

Il concerto di Radio Bruno tornerà in piazza Cavalli nell’estate 2026. L’evento, molto frequentato dai giovani, aveva avuto luogo nel 2023 e nel 2024, ma non si era svolto nel 2025. Sono stati annunciati i primi artisti che si esibiranno sul palco. La manifestazione si terrà nuovamente in centro città, dopo l’assenza dell’anno scorso. La data precisa e il cast completo saranno comunicati prossimamente.

Il concerto di “Radio Bruno” torna in piazza Cavalli nell’estate 2026. L’evento - molto apprezzato dai giovani piacentini - aveva riempito il salotto cittadino nel 2023 e nel 2024, ma era mancato nell’estate 2025. Già all’epoca l’Amministrazione comunale fece capire di essere già d’accordo con la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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