Budget raddoppiato non era fattibile | salta il concerto di Radio Bruno ecco come cambia l' estate in centro

Notizia in breve

Il concerto di Radio Bruno in piazza Saffi è stato annullato, dopo tre anni di eventi consecutivi. Il budget previsto è stato raddoppiato, ma la spesa non è risultata fattibile. La manifestazione non si terrà più quest’estate, modificando così il calendario delle attività in centro. La piazza, che negli anni ha accolto molte persone, resterà senza l’appuntamento musicale tradizionale. Nessun evento sostitutivo è stato annunciato al momento.