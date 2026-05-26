Budget raddoppiato non era fattibile | salta il concerto di Radio Bruno ecco come cambia l' estate in centro

Da forlitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Radio Bruno in piazza Saffi è stato annullato, dopo tre anni di eventi consecutivi. Il budget previsto è stato raddoppiato, ma la spesa non è risultata fattibile. La manifestazione non si terrà più quest’estate, modificando così il calendario delle attività in centro. La piazza, che negli anni ha accolto molte persone, resterà senza l’appuntamento musicale tradizionale. Nessun evento sostitutivo è stato annunciato al momento.

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Si ferma, dopo tre anni, l'appuntamento estivo con Radio Bruno in piazza Saffi. Dopo tre stagioni consecutive di musica e una piazza gremita, l'estate forlivese cambia temporaneamente pelle. Quest'anno il consueto appuntamento con Radio Bruno Estate in Piazza Saffi si prenderà una pausa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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