Torna l’11 giugno il concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli

Da ilpiacenza.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli tornerà l’11 giugno 2026. L’evento, molto seguito dai giovani locali, aveva avuto successo nel 2023 e nel 2024, ma non si era svolto nell’estate 2025. La manifestazione, che si tiene ogni anno, richiama un pubblico numeroso e si svolge nel cuore della città. La data di quest’anno è stata annunciata ufficialmente e l’organizzazione ha già iniziato le attività di preparazione.

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Il concerto di “Radio Bruno” torna in piazza Cavalli nell’estate 2026. L’evento - molto apprezzato dai giovani piacentini - aveva riempito il salotto cittadino nel 2023 e nel 2024, ma era mancato nell’estate 2025. Già all’epoca l’Amministrazione comunale fece capire di essere già d’accordo con la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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