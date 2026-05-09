Torna l’11 giugno il concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli
Il concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli tornerà l’11 giugno 2026. L’evento, molto seguito dai giovani locali, aveva avuto successo nel 2023 e nel 2024, ma non si era svolto nell’estate 2025. La manifestazione, che si tiene ogni anno, richiama un pubblico numeroso e si svolge nel cuore della città. La data di quest’anno è stata annunciata ufficialmente e l’organizzazione ha già iniziato le attività di preparazione.
Il concerto di “Radio Bruno” torna in piazza Cavalli nell’estate 2026. L’evento - molto apprezzato dai giovani piacentini - aveva riempito il salotto cittadino nel 2023 e nel 2024, ma era mancato nell’estate 2025. Già all’epoca l’Amministrazione comunale fece capire di essere già d’accordo con la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading
Notizie correlate
Leggi anche: Il Radio Bruno Estate Tour torna in piazza Martiri, tappa finale a Carpi
Radio Italia Live 2026: venerdì 15 maggio il concerto in piazza Duomo a MilanoMilano, 20 aprile 2026 – Il concerto di Radio Italia torna in piazza Duomo a Milano: l'appuntamento per il 2026 è venerdì 15 maggio alle ore 20.
Approfondimenti e contenuti
Argomenti più discussi: Torna l’11 giugno il concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli; Yoga Radio Bruno Estate 2026 accende le piazze: torna lo show musicale più atteso!; Riccione, Piacenza, Reggio Emilia, Carpi: le quattro tappe di Yoga Radio Bruno Estate 2026; Carpi, il Radio Bruno Estate Tour torna in piazza Martiri.
Torna l’11 giugno il concerto di Radio Bruno in piazza CavalliIl concerto di Radio Bruno torna in piazza Cavalli nell’estate 2026. L’evento - molto apprezzato dai giovani piacentini - aveva riempito il salotto cittadino nel 2023 e nel 2024, ma era mancato nell ... ilpiacenza.it
Nei serragli erano presenti ciotole con acqua stagnante e cibo in evidente stato di avaria #Alessandria #cani #Oipa #RadioBruno #8maggio x.com
Il Radio Bruno Estate Tour torna in piazza Martiri a Carpi per l’estate 2026. La grande festa della musica, come sempre a ingresso gratuito, sarà in Piazza Martiri lunedì 6 luglio, dopo tre anni di assenza per una delle tappe del tour che porta sul palco i grandi n facebook
Che radio siete soliti ascoltare e perché reddit