Torna l’11 giugno il concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli

Il concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli tornerà l’11 giugno 2026. L’evento, molto seguito dai giovani locali, aveva avuto successo nel 2023 e nel 2024, ma non si era svolto nell’estate 2025. La manifestazione, che si tiene ogni anno, richiama un pubblico numeroso e si svolge nel cuore della città. La data di quest’anno è stata annunciata ufficialmente e l’organizzazione ha già iniziato le attività di preparazione.

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