Concerti allo stadio Maradona scatta l' ordinanza del Comune | i divieti previsti

Da napolitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Napoli ha emesso un’ordinanza che vieta alcune attività durante i concerti allo stadio Maradona di giugno. La misura è stata adottata su richiesta della Questura per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante gli eventi. Sono previsti divieti di accesso a determinate aree e restrizioni per i partecipanti. La decisione mira a facilitare il dispiegamento dei servizi di sicurezza e a prevenire eventuali problemi durante le manifestazioni musicali.

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A seguito della richiesta della Questura di adottare misure finalizzate a garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei concerti in programma nel mese di giugno presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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