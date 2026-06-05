Concerti allo stadio Maradona scatta l' ordinanza del Comune | i divieti previsti

Notizia in breve

Il Comune di Napoli ha emesso un’ordinanza che vieta alcune attività durante i concerti allo stadio Maradona di giugno. La misura è stata adottata su richiesta della Questura per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante gli eventi. Sono previsti divieti di accesso a determinate aree e restrizioni per i partecipanti. La decisione mira a facilitare il dispiegamento dei servizi di sicurezza e a prevenire eventuali problemi durante le manifestazioni musicali.