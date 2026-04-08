Como-Inter stop ad alcol e vetro attorno allo stadio | scatta l’ordinanza

Da quicomo.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita tra Como 1907 e Inter, prevista per domenica 12 aprile alle 20.45 allo stadio Sinigaglia, il Comune di Como ha firmato un’ordinanza che vieta l’introduzione di alcol e vetro nell’area circostante allo stadio. La misura è stata adottata con l’obiettivo di prevenire eventuali problemi di ordine pubblico durante l’evento sportivo.

In occasione della partita Como 1907 – Inter, in programma domenica 12 aprile alle 20.45 allo stadio Sinigaglia, il Comune di Como ha adottato un’ordinanza urgente per garantire ordine pubblico e sicurezza. Il provvedimento sarà in vigore dalle 18 a mezzanotte e introduce limitazioni che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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