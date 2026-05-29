Nuovo grande evento allo stadio Maradona scattano i divieti previsti dall' ordinanza del Comune
Lo stadio Maradona ha vietato l’accesso a partire dalle 20 per l’evento di solidarietà “Il derby dei Campioni”. La decisione è stata presa in seguito a una richiesta della Questura, che ha disposto misure di sicurezza per facilitare il dispiegamento dei servizi di ordine pubblico. I divieti riguardano l’ingresso e l’uscita dall’impianto durante l’orario dell’evento. La disposizione mira a garantire la sicurezza pubblica durante la manifestazione.
A seguito della richiesta della Questura di adottare misure finalizzate a garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’evento di solidarietà “Il derby dei Campioni”, in programma alle ore 20.45 di venerdì 29 maggio presso lo stadio Diego Armando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il FAI apre lo stadio Maradona, la risposta è straordinaria
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