Nuovo grande evento allo stadio Maradona scattano i divieti previsti dall' ordinanza del Comune

Notizia in breve

Lo stadio Maradona ha vietato l’accesso a partire dalle 20 per l’evento di solidarietà “Il derby dei Campioni”. La decisione è stata presa in seguito a una richiesta della Questura, che ha disposto misure di sicurezza per facilitare il dispiegamento dei servizi di ordine pubblico. I divieti riguardano l’ingresso e l’uscita dall’impianto durante l’orario dell’evento. La disposizione mira a garantire la sicurezza pubblica durante la manifestazione.