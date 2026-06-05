Con ’Roma 2’ Reggio rischia di pagare il conto

Reggio Emilia potrebbe dover affrontare conseguenze finanziarie legate alla vicenda del progetto “Roma 2”. La situazione è descritta come un vero e proprio pasticcio, che coinvolge il settore del basket italiano e potrebbe influenzare negativamente anche la squadra locale. La gestione dell’incarico e le decisioni prese hanno generato un caso che mette in discussione la credibilità del sistema sportivo. Le autorità competenti stanno valutando le implicazioni di questa situazione.

Un pasticcio in piena regola. Una situazione a dir poco surreale che mortifica ulteriormente la credibilità del basket italiano e rischia di penalizzare anche la Pallacanestro Reggiana. Ormai il merito sportivo non sembra più avere alcuna voce in capitolo: contano i soldi. Chi li mette sul piatto si compra, letteralmente, la categoria e sposta la Serie A dove gli pare e piace. Succede così che ‘ Roma 1 ’ – quella di Doncic e Donnie Nelson per intenderci - nascerà grazie al titolo sportivo acquisito dalla Vanoli Cremona, ma attenzione: presto potrebbe arrivare anche ‘ Roma 2 ’. A crearla dovrebbe essere Paul Matiasic, attuale ‘boss’ di Trieste, che avrebbe già comprato il titolo di Brescia per trasferirlo nella capitale, con la Germani che invece - a sua volta - rileverebbe proprio quello dei giuliani, restando in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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