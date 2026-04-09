Nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni sulla gestione del traffico nello Stretto, con ipotesi di una joint venture tra Iran e Stati Uniti per trarne profitto. Intanto, a Teheran, il bancomat di Hormuz si prepara a imporre pedaggi che potrebbero ricadere sui costi per l’Europa. La situazione sembra evidenziare come i flussi marittimi possano diventare strumenti di guadagno e pressione internazionale.

La guerra è finita. Forse. Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco provvisorio di due settimane, ponendo fine a sei settimane di conflitto. Chi si aspetta che le acque dello Stretto tornassero presto a essere quelle di prima, silenziosamente attraversate ogni giorno da oltre 100 petroliere e navi cargo senza chiedere il permesso a nessuno, si prepari però a cambiare idea. Anche nell’ipotesi più ottimistica, ovvero che l’accordo regga e le navi riprendano a transitare senza incidenti, il mercato dell’energia porterà i segni di questa crisi per mesi. QatarEnergy ha già dichiarato che potrebbero volerci cinque anni per ricostituire la propria capacità produttiva, rinviando anche l’espansione del giacimento North Field per il gas naturale liquefatto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Hormuz bancomat di Teheran. Con i pedaggi sarà l’Europa a pagare il conto del conflitto

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“Dovete pagare”. L’Europa contro l’Italia, arriva un conto salatissimo: esplode il casoIl nuovo anno si apre con un ulteriore irrigidimento nei rapporti tra Italia e Commissione europea: Bruxelles ha infatti avviato sei nuove procedure...

Temi più discussi: Amb. Iran, 'inviato dell'Onu per Hormuz in viaggio verso Teheran'; Hormuz chiuso, chip a rischio: l’ultimatum di Trump scade oggi; Notizia: l'Iran impone tasse in criptovaluta e in yuan per il transito delle petroliere nello Stretto di Hormuz; Rischio razionamento carburanti: il cerchio nero sul 9 aprile, cosa potrebbe succedere.

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L'Iran ha comunicato ai mediatori che limiterà a circa 12 il numero di navi che attraversano lo Stretto di Hormuz e imporrà dei pedaggi nell'ambito del cessate il fuoco, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Si tratta di un netto dietrofront rispetto alle d - facebook.com facebook